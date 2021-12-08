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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة :

القوى العاملة: تعيين 34 شابًا والتفتيش على 82 منشأة بشمال سيناء

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء بتعيين 34 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك  ضمن 124  شاباً مسجلين من راغبى العمل.

تلقي وزير القوى العاملة  محمد سعفان، تقريرا بذلك من  محمد سالم عبد المالك  مدير المديرية عن إنجازات المديرية عن شهر نوفمبر الماضي، أشار فيه إلي أن المديرية قامت باستخراج 30 شهادة قياس مستوى المهارة، و28  رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 3 منح مولود جديد لـ 3 عمال بمبلغ 6000 جنيه ،  ومنحة زواج بمبلغ 3000 جنيه ، و منحتي وفاة أحد الأقارب بمبلغ 4000 جنيه ، فضلاً عن صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 528 عاملاً مسجلاً بالمديرية بإجمالي 264 ألف جنيه .

وفى مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 82 منشأة، والقيام بـ 3 حملات تفتيش شامل ، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 3 منشآت  يعمل بها 240 عاملا.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 3 منشآت ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.

 

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وزير القوى العاملة محمد سعفان مديرية القوى العاملة شمال سيناء تعيين 34 شابا كعب العمل

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