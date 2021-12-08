فاروق جعفر: كيروش مدرب كبير.. والسولية «الأسطى» الجديد

أكد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، أن مباراة الجزائر عززت من قناعة الجماهير أن منتخب مصر أصبح يملك مدربًا كبيرًا بخبرات كبيرة.



وتابع جعفر في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، أمس الثلاثاء: "أيمن أشرف أثبت للجميع أنه لاعب جوكر، وكان أفضل لاعب في منتخب مصر في مباراة السودان وخروجه مبكرا أمام الجزائر كان خسارة كبيرة".



وواصل جعفر: "توظيف أيمن أشرف في وسط الملعب أحد اكتشافات كيروش، وحدث خلل في وسط الملعب أمام الجزائر بعد خروجه، لكن المدرب البرتغالي استعاد توازنه سريعا، خاصة في الشوط الثاني".



وتابع نجم الزمالك السابق أن خبرات لاعبي منتخب مصر هي من حافظت على صدارة المجموعة أمام فريق عنيد قائلا: "السولية هو أسطى وسط الملعب الجديد، ورمانة ميزان المنتخب، وأحد أهم أسباب الفوز".



وعن عقد عمر كمال عبد الواحد مع فيوتشر قال جعفر: "لم أطلع على عقد اللاعب ولا أريد التحدث في الأمور التعاقدية أو المالية والقانونية، أتوقع أن يكون هناك عقد ثلاثي مع اللاعب يسمح للزمالك باستعادته مع فتح باب القيد للنادي".



واعترف جعفر أن رحيل حسين فيصل مجانا خسارة كبيرة لنادي الزمالك، موضحا أنه يرفض إهانة رموز الزمالك لأي سبب.

وأُسدل الستار على منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر حتى يوم 18 ديسمبر الجاري، واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة للدور ربع النهائي.

وحجزت 8 منتخبات مقاعدها في الدور ربع النهائي لكأس العرب، هي "قطر وعمان من المجموعة الأولي، تونس والإمارات من المجموعة الثانية، المغرب والأردن من المجموعة الثالثة، مصر والجزائر من المجموعة الرابعة".