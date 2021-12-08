عاجل
مشاكل الجهاز الهضمي بعد العملية القيصرية.. أنواعها وعلاجها أخبار الفن: اشتغلت جرسونة وفي تنظيف الحمامات.. أجرأ تصريحات أمينة خليل مع أنس بوخش.. العرض العربي الأول لفيلم صالون هدى بالبحر الأحمر السينمائي بحضور يسرا ولبلبة|شاهد جيروم ريفير عن حكم الإعدام: العنف المفرط لابد أن يقابله عقوبة |فيديو ندوة عن القصيدة المغناة في القرن العشرين باتحاد كتاب مصر خدمات تهمك | حماية المستهلك يحذر من أجهزة طبية مجهولة المصدر.. 8 مهام لمجلس مراقبة عمليات الدم .. حالة الطقس ومواعيد الصلاة وأسعار العملات والذهب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خدمات تهمك | حماية المستهلك يحذر من أجهزة طبية مجهولة المصدر.. 8 مهام لمجلس مراقبة عمليات الدم .. حالة الطقس ومواعيد الصلاة وأسعار العملات والذهب

خدمات تهمك
خدمات تهمك

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على مجموعة متنوعة من الخدمات اليوم، الأربعاء الموافق 8 ديسمبر 2021.

 

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021 في محافظات مصر

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-12-2021

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 8-12-2021

أمطار تصل للقاهرة ورياح ترتقي للعاصفة.. اعرف حالة الطقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8- 12- 2021 والقنوات الناقلة

حماية المستهلك يحذر من أجهزة طبية مجهولة المصدر.. تعرف عليها |فيديو

8 مهام لمجلس مراقبة عمليات الدم وفقا للقانون .. تعرف عليها

تعرف علي آلية عمل مركز حماية البيانات الشخصية

مصر حالة الطقس مركز حماية حالة الطقس اليوم الاربعاء حماية المستهلك اسعار الذهب اليوم الاربعاء حالة الطقس اليوم أسعار الدولار اسعار الدولار في البنوك درجات الحرارة مواعيد مباريات اليوم أسعار الذهب اليوم حالة الطقس اليوم

موضوعات متعلقة

آشعة لأيمن أشرف وأحمد حجازي وتدريب بعد المباراة.. ماذا فعل منتخب مصر بعد مواجهة الجزائر

أمجد الوكيل: المشروع النووي يدعم الاقتصاد المصري بدرجة كبيرة.. ويعمل على توفير الوقود الأحفوري

رئيس الوزراء: استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. وتوجهنا لروسيا بفضل خبراتهم

"غريب" ثاني رواية للكاتب مصطفى الطرهوني بعد نجاح "إنما نحن أحلام"

حدث ليلا.. إسرائيل تستهدف مرفأ سوريا .. بن شرقي يقترب من الدحيل القطري.. حادث مروع على كوبري 15 مايو

ضم وزير الإسكان ورئيس هيئة الاستثمار| وفد مصرى يشارك فى فعاليات افتتاح "مجمع السويدي الصناعي" بدار السلام التنزانية .. ورئيسة تنزانيا: خالص تحياتي للرئيس السيسي الذي يوجه بتعزيز فرص التعاون

مؤتمراً لجمعية مجموعة المصريين للتنمية لـ "تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى"

قادرون باختلاف.. 5 قرارات عاجلة من الرئيس السيسي لدعم ذوي الهمم

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب.. مواجهات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

بسملة محمد: كنت عاملة زي الملاك في الطائرة فيديو

بعد حسم الفراعنة التأهل لدور 8.. مصر تحصد مليون دولار في كأس العرب

بعد قرار صلاتها في المساجد.. كيف تكون صلاة الجنازة للنساء؟

فاروق جعفر: كيروش مدرب كبير.. والسولية «الأسطى» الجديد

خدمات تهمك | حماية المستهلك يحذر من أجهزة طبية مجهولة المصدر.. 8 مهام لمجلس مراقبة عمليات الدم .. حالة الطقس ومواعيد الصلاة وأسعار العملات والذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يتم تعطيل الدراسة بمدارس القاهرة غدا؟.. المحافظة تجيب

بسبب الطقس.. تعطيل الدراسة غداً بكليات جامعة الإسكندرية

بسب سوء الأحوال الجوية..تعطيل الدراسة غدا في 4 محافظات

الأقمار الصناعية ترصد| عاصفة باردة وأمطار تضرب البلاد خلال ساعات

تحسباً لسوء الأحوال الجوية.. محافظ كفرالشيخ يقرر تعطيل الدراسة غدا

أول قرار من كيروش عقب تعادل منتخب مصر أمام الجزائر بكأس العرب

تذكروا هذا التاريخ.. مسافر عبر الزمن يحذر من كارثة كونية يوم 25/12/2021

مكافأة شهر من الأجر الثابت.. مزايا جديدة للموظفين بمشروع قانون العمل الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب مشهد السحل.. لماذا رفض يوسف شاهين كتابة اسم كرم مطاوع على فيلم الأرض؟

بحضور يسرا ولبلبة.. العرض العربي الأول لفيلم صالون هدى بالبحر الأحمر السينمائي|شاهد

محطات من حياة غواص فى بحر النغم.. ما سبب القطيعة بين عمار التشريعي ووالدته؟

الفرن الطين ورحلة عناء ربة المنزل لإخراج أشهى خبز وأجمل فطير|نوستالجيا

فيديو

ما قصة أطول شقيقين في مصر.. رحيل الأخت والأخ ينتظر معجزة| فيديو جراف

إنقاذ 10 أشخاص بينهم 5 أطفال إثر حريق فى عقار بمدينة نصر .. فيديو

أبرزها إلغاء التشعيب .. قرارات عاجلة من وزارة التعليم لـ طلاب الثانوية العامة

أمواج بارتفاع 5 أمتار.. الرياح تصل لـ 70 كم في الساعة بالإسكندرية

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ