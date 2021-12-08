حبس عاملين بتهمة التنقيب عن الآثار في القليوبية

أمرت نيابة قليوب فى القليوبية حبس عاملين بعد ضبطهما أثناء قيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل والتحفظ على المنزل محل الواقعة واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتشكيل لجنة من منطقة آثار القليوبية للانتقال لمحل الواقعة وإجراء معاينة عما إذا كانت هذه المنطقة خاضعة لمنطقة آثار القليوبية من عدمه.



وكان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بقيام مالك منزل وزوج شقيقته بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزل ملك الأول بمنطقة أبو سنة دائرة المركز.



علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين قيام "ي أ س"، 62 سنة، بدون عمل، بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بمنطقة أبو سنة دائرة المركز، بمعاونة "س م ح"، 52 سنة، زوج شقيقة الأول، وتبين أن المنزل مكون من طابقين علي مساحة 175 مترا.



كما تبين وجود حفرة داخل أحد الغرف بعمق 4.5 متر وبعرض 1.5 متر، وجرى ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر "سلم خشبي، وموتور لشفط المياه، وأسلاك، وبكرة رفع، وفأس"، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.