عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عاملين بتهمة التنقيب عن الآثار في القليوبية

التنقيب عن الاثار
التنقيب عن الاثار

أمرت نيابة قليوب فى القليوبية حبس عاملين بعد ضبطهما أثناء قيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل والتحفظ على المنزل محل الواقعة واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتشكيل لجنة من منطقة آثار القليوبية للانتقال لمحل الواقعة وإجراء معاينة عما إذا كانت هذه المنطقة خاضعة لمنطقة آثار القليوبية من عدمه.


وكان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بقيام مالك منزل وزوج شقيقته بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزل ملك الأول بمنطقة أبو سنة دائرة المركز.


علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين قيام "ي أ س"، 62 سنة، بدون عمل، بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بمنطقة أبو سنة دائرة المركز، بمعاونة "س م ح"، 52 سنة، زوج شقيقة الأول، وتبين أن المنزل مكون من طابقين علي مساحة 175 مترا.


كما تبين وجود حفرة داخل أحد الغرف بعمق 4.5 متر وبعرض 1.5 متر، وجرى ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر "سلم خشبي، وموتور لشفط المياه، وأسلاك، وبكرة رفع، وفأس"، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية محافظة القليوبية قليوب مدينة قليوب النيابة العامة

موضوعات متعلقة

الإعدام شنقا لقاتلة والدتها في القليوبية

ضبط تشكيل عصابى لسرقة المساكن والمخازن والهواتف فى القليوبية

التحفظ على 300 علبة سجائر قبل بيعها بسعر أعلى من الرسمي في القليوبية

ضبط 5 طن ملح مجهول المصدر فى القليوبية

ترشيحاتنا

رياح مثيرة للأتربة.. طوارئ بمحافظة القاهرة لمواجهة موجة الطقس السيئ

الإعدام عقوبة 29 متهما بحيازة مواد مخدرة في القليوبية طبقا لقانون العقوبات

برشلونة في مهمة "حياة أو موت" أمام بايرن ميونخ في دوري الأبطال الليلة

ميدو يطالب الخطيب بشطب هذا الشخص من الأهلي لتصرفه المشين

تعرف على الحالة المرورية اليوم بشوارع الجيزة | فيديو

تلاميذ رابعة ابتدائي يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الطقس.. تعطيل الدراسة غداً بكليات جامعة الإسكندرية

بسب سوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة غدا في 4 محافظات

عاصفة تقترب .. الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم

تحسباً لسوء الأحوال الجوية.. محافظ كفرالشيخ يقرر تعطيل الدراسة غدا

أول تعليق من رضا عبدالعال على تعادل مصر مع الجزائر

بيان عاجل من مصر للطيران بشأن المسافرين إلى أمريكا

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 8-12-2021

ما دلالة بكاء الميت عند الغسل؟.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوز بفارق الانذارات وحسن السير والسلوك.. لماذا تصدرت مصر مجموعة كأس العرب؟

صاحب مشهد السحل.. لماذا رفض يوسف شاهين كتابة اسم كرم مطاوع على فيلم الأرض؟

بحضور يسرا ولبلبة.. العرض العربي الأول لفيلم صالون هدى بالبحر الأحمر السينمائي|شاهد

محطات من حياة غواص فى بحر النغم.. ما سبب القطيعة بين عمار التشريعي ووالدته؟

فيديو

فيديو جراف| من ممثل في السينما إلى بقال.. قصة الفنان حسين الشريف

ما قصة أطول شقيقين في مصر.. رحيل الأخت والأخ ينتظر معجزة| فيديو جراف

إنقاذ 10 أشخاص بينهم 5 أطفال إثر حريق فى عقار بمدينة نصر .. فيديو

أبرزها إلغاء التشعيب .. قرارات عاجلة من وزارة التعليم لـ طلاب الثانوية العامة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ