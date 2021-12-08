أمريكا: صادرنا شحنتي أسلحة إيرانية مرسلة لمليشيا الحوثي في بحر العرب

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم /الأربعاء/، مصادرة شحنتي أسلحة إيرانية في بحر العرب.



وأوضحت الوزارة في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، أن الأسلحة الإيرانية المصادرة تشمل 171 صاروخًا أرض - جو و8 مضادة للمدرعات، مضيفة أن تلك الأسلحة كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي في اليمن.



وأشار البيان إلى أن عملية مصادرة الأسلحة والنفط الإيرانيين تمت في فترات مختلفة من 2020، مضيفًا أن البحرية الأمريكية صادرت هذه الأسلحة من سفينتين في بحر العرب، أثناء قيامها بعمليات أمنية بحرية روتينية، وتبين أن هذه الأسلحة مرسلة من الحرس الثوري الإيراني إلى الحوثيين في اليمن.



ومن جانبها، قالت البحرية الأمريكية إنها "صادرت 1.1 مليون برميل من منتجات النفط الإيراني في بحر العرب".. كما أمرت بتوجيه عائدات بيع النفط الإيراني المُصادر والبالغة نحو 27 مليون دولار، إلى صندوق ضحايا الإرهاب.



وأوضحت القيادة المركزية للبحرية الأمريكية أن الأسلحة صودرت من سفينتين بلا علم في بحر العرب، وذلك في 25 نوفمبر 2019، و9 فبراير 2020.



ومن جهته، قال مساعد المدعي العام، من قسم الأمن القومي بالوزارة، ماثيو أولسن، إن "تصرف الولايات المتحدة في هاتين الحالتين، وجه ضربة مدوية للحكومة الإيرانية والشبكات الإجرامية التي يدعمها الحرس الثوري"، مضيفًا أن وزارة العدل ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لمكافحة التهديدات التي تشكلها المنظمات الإرهابية، وجميع أولئك الذين يسعون إلى إلحاق الضرر بالولايات المتحدة وحلفائها.