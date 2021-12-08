تعرف على الحالة المرورية اليوم بشوارع الجيزة | فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الصحفي "أحمد حمدي"، تقريرًا مفصلا عن الحالة المرورية في شوارع الجيزة اليوم الأربعاء 8- 12- 2021، حيث قام مراسل البرنامج بتوضيح أماكن التكدسات المرورية والزحام في الجيزة ومحور 26 يوليو، وكوبري 15 مايو، وميدان سفنكس، وميدان مصطفى محمود.

وقال محمد القليوبي، مراسل "صدى البلد"، إن كوبري 6 أكتوبر يشهد اليوم الأربعاء، سيولة مرورية، وذلك في الاتجاهين، سواء الداخل إلى محافظة الجيزة والدقي، أو الخارج منها.

وأضاف محمد القليوبي أن أيضاً اتجاه الزمالك يشهد سيولة مرورية، مشيراً إلى أن كوبري 15 مايو يشهد بعد التكدسات المرورية المتوسطة ولكنها تكدسات متحركة.

وتابع أن ميدان سفنكس يشهد سيولة مرورية في الاتجاهين، سواء الداخل إلى الميدان أو الخارج منه، مضيفاً أن الاتجاه إلى محور 26 يوليو، و6 أكتوبر يشهد أيضاً سيولة مرورية.

وأشار محمد القليوبي إلى أن ميدان مصطفى محمود يشهد سيولة مرورية، سواء كان في اتجاه شارع جامعة الدول العربية، أو الاتجاه القادم من جامعة الدول إلى مناطق بولاق.