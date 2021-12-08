فرحانة أوى.. الطفلة بسملة تروى تفاصيل ركوبها الطائرة بعد توجيهات الرئيس السيسي

عبرت بسملة محمد ، إحدى بطلات احتفالية قادرون باختلاف، عن فرحتها الشديدة بعد تحقيق الرئيس عبد الفتاح السيسي حلمها وتنفيذ وعده وقيامها بركوب طائرة أمس الثلاثاء معقبة “ فرحانة اوى وبشكر الرئيس السيسي انه حققلي حلمى ”



وأضافت بسملة محمد ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أنها ارتدت بدلة الطيران خلال رحلتها بالطائرة و شاهدت الأهرامات ، نهر النيل خلال ركوبها الطائرة بالإضافة لزيارة متحف القوات الجوية .



ولفتت بسملة محمد ، بأنها تحلم أن تصبح كابتن طيار ، ممثلة ، مغنية ، مشيرة إلى فرحتها الكبيرة بتحقيق حلمها وركوبها الطائرة بعد توجيهات الرئيس السيسي بهذا الأمر.



وكانت الطفلة بسملة، الناجية من الحروق، قد وجهت سؤالا، للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية قادرون باختلاف قائلة: "حضرتك بتعرف تسوق طيارة؟".



ورد الرئيس السيسي، قائلًا: "إنتي بتحبي الطيران يا بسملة أنا هطلب من وزير الدفاع أن بسملة تركب طيارة ثنائية.