الهجرة تكشف مستجدات مبادرة "مراكب النجاة" في عدد مجلة "مصر معاك" الجديد

أصدرت وزارة الدولة لـ الهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد الخامس والثلاثين من مجلة "مصر معاك"، والتي تحمل بين طياتها أبرز مستجدات المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” وعرضًا لأبرز المحاور الاستراتيجية المتعلقة بالتواصل والتفاعل مع المصريين بالخارج.

زيارة ميدانية لـ “الدقهلية”

وفي صفحات العدد، تطالعون أيضًا نتائج زيارة ميدانية لمحافظة “الدقهلية” في سادس محطات المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” ومشاركة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة لأول مرة في تدريب خارج القاهرة، بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، كما نستعرض جهود الجمهورية الجديدة في الارتقاء بالمناطق الأثرية.

يمكنكم قراءة عدد المجلة عبر الرابط:

https://bit.ly/3rIsJxO

أهداف مبادرة “مراكب النجاة”

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، قالت إن مبادرة "مراكب النجاة" تأتي لتوعية الشباب المستهدفين والحد من الهجرة غير الشرعية بمحافظة الدقهلية، إن دول العالم تشيد بجهود مصر في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأضافت "نبيلة مكرم"، خلال تصريحاتها لقناة "تن"، أن الوزارة تقوم بالتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية و تقديم الفرص البديلة من خلال المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، مضيفةً أن وزارة الهجرة تعمل مع شركاء لها في هذه المبادرة ، مثل وزارة التجارة والصناعة من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وأيضاً المجلس القومي للمرأة من خلال توعية المرأة في القرى والحافظات.

وتابعت، " الجهود والشراكة الذي يتحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي دائماً تقول اننا جميعا نخدم هدف واحد وهو الوطن، وتتوازي مبادرة "مراكب النجاة" مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتأكيد خط واحد وهو اننا كل ما نحسن من مستوى معيشة المواطن ونقوم بتوعيته من مخاطر الهجرة غير الشرعية كل ما نحافظ على المواطن".

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