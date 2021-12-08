صورة تذكارية للرئيس السيسي مع المشاركين في المنتدى العالمي للتعليم العالي .. شاهد

التقط الرئيس السيسي صورة تذكارية مع المشاركين في المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية.

وكان قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا السيد حسين إبراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي إلى القاهرة، مؤكداً دعم مصر الكامل له في مهمته، أخذاً في الاعتبار حجم التحديات التي تواجه العالم الإسلامي على مختلف المستويات، والتي تستوجب تعزيز التنسيق والتواصل تحت مظلة المنظمة لخدمة قضايا الأمة الإسلامية.