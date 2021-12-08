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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

كأس العرب .. ترقب في منتخب مصر بشأن أشعة حجازي وأيمن أشرف

إصابة أيمن أشرف
إصابة أيمن أشرف

يخضع الثنائي أحمد حجازي وأيمن أشرف لاعبي منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى أشعة مغناطيسية لتحديد حجم إصابتهما وموقفهما من المشاركة مع المنتخب في مواجهة الأردن ، المقرر إقامتها السبت المقبل في ربع نهائي كأس العرب.

 

وتعرض الثنائي أيمن أشرف وحجازي، إلي إصابة قوية خلال مشاركتهما مع المنتخب في مواجهة الجزائر أمس .


ويأمل كيروش المدير الفني لمنتخب مصر أن تكون إصابة اللاعبين خفيفة، حتى يتمكنوا من اللحاق بمباريات المنتخب المقبلة كونهما من العناصر الأساسية.

 

وفي الإطار ذاته ، قال شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إن منتخب مصر قدم مباراة كبيرة أمام نظيره الجزائري، واستحق صدارة ترتيب مجموعته في كأس العرب 2021 بقطر.

 

وأضاف غريب، أن المنتخب واجه صعوبات عديدة خلال المباراة، أبرزها تأخره في النتيجة، فضلًا عن إصابة 2 من لاعبيه الأساسيين وهما أيمن أشرف وأحمد حجازي، وخروجهما في أول 15 دقيقة من اللقاء.

 

وأشار مدرب المنتخب الأولمبي، إلى أن هناك تغيير المراكز خلال المباراة كان موفقًا، فضلًا عن أن الأداء كان تصاعدي على مدار المباراة، حيث ظهر منتخبنا أقوى من منافسه خلال الشوط الثاني، وهدد مرمى الجزائر.

 

واستطرد، أن الإنجاز الذي حققه حسن شحاتة بالتتويج بكأس أمم إفريقيا 3 مرات متتالية، كان صعب للغاية، متمنيًا الوصول إليه يومًا ما، موضحًا أن جمهور مصر في المدرجات كان رائعًا ويعد مصدر الحياة للاعبي كرة القدم.

 

واختتم تصريحاته : «هناك تواصل بين الجهازين الفنيين للمنتخب الأول والأولمبي، بشأن اللاعبين والدليل تواجد أسامة فيصل في كأس العرب، وفينجادا هو حلقة الوصل بين المنتخبين، والجيد في الأمر هو ظهور لاعبين جدد ولأول مرة بقميص الفراعنة ما يعزز من قوة المنتخب الوطني سواء كأساسيين أو بدلاء».

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