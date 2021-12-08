تداول 905 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و440 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت مواني البحر الأحمر تداول 905 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و 440 شاحنة و 66 سيارة ملاكي.

وشملت حركة الصادرات 223 طن بضائع عامة و181 شاحنة و14 ملاكي وتصدير و34600 طن فوسفات متجهة إلي اندونسيا.

كما شملت حركة الواردات 682 طن بضائع عامة و 259 شاحنة و 52 ملاكي ويتواجد 9 سفن علي ارصفة الموانئ .

كما استقبلت ميناء سفاجا السفينة أمل بحمولة 45 شاحنة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 80 شاحنة و 38 ملاكي السفينة دليلة بحمولة 45 شاحنة و 13 ملاكي السفينة الحرية بحمولة 19 شاحنة وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 110 شاحنة و 4 ملاكي السفينة امل بحمولة 58 شاحنة و 8 ملاكي والسفية PALTIC SPIRIT متجهة الي اندونسيا بحمولة 34600 طن فوسفات و استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة بريدج ومغادرة السفينة سيناء.

كما تم استقبال 70 شاحنة بحمولة 676 طن و 6 أطنان ترانزيت إلي ليبيا 1 سيارة ملاكي وتصدير 13 شاحنة بحمولة 223 طن و2 سيارة ملاكي .

كما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء السويس البحري بمحافظة السويس صباح اليوم نظرا لسوء الأحوال الجو مائية وشدة الرياح التي بلغت 24 عقدة والضغط الجوي 1019 واتجاه الرياح جنوبية غربية.

وأكدت أن حالة البحر مضطربة جدا وارتفاع الأمواج من 2.50 إلى 4 أمتار ودرجة الحرارة 15.4 درجة مئوية والرؤية 2 كم وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد اللواء أح مهندس محمد الرحيم رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.