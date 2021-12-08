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برلمان

برلمانية: توجيه الرئيس بتشجيع الصناعة الوطنية للحد من الاستيراد ودعم المنتج المحلي

النائبة شيرين عليش
النائبة شيرين عليش ، عضو مجلس النواب

أكدت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب،  أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز خطوات تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية هامة للغاية، مضيفة أنها تعكس حرص القيادة السياسية على تحقق التكامل الصناعي، ودعم المنتج  المحلي لتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية.

وأضافت عليش، في بيان لها اليوم، أن الحكومة تبذل جهود كبيرة فى سبيل توطين المنتج المحلي، مؤكدة أن المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي سيكون له بالغ الأثر الإيجابي في دعم القطاع الصناعي، الذي يعتبر بحق قاطرة التنمية الحقيقية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن التوسع في إقامة المجمعات الصناعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج من المادة الخام يساهم في تعميق التصنيع المحلي وهي السبيل الأسرع في تحقيق النمو الصناعي للدول، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري سواء في الأسواق الداخلية أو الخارجية، مشيرة إلي أن هناك تيسيرات غير مسبوقة من قبل الدولة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع.

وذكرت النائبة، أن قطاع الصناعة من القطاعات المهمة التي تعتبر عصب الاقتصاد القومي، وعليه دور كبير في استعادة الدولة قوتها ومكانتها، ولذلك الدولة تدعمه بشكل قوى لتحقيق التنمية الصناعة والنهوض بها، لافتة إلي أن توطين الصناعة  هدفه أيضا تلبية احتياجات السوق المحلية في ظل المتطلبات الإنتاجية المتزايدة للمشروعات القومية في كافة المجالات التي تنشئها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، ومن ثم تخفيض والحد فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، مما سيزيد من إيرادات الدولة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة السياسية التكامل الصناعي المنتج المحلي الصناعة الوطنية

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