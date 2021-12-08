كاملة التشطيب.. برجان مخصصان للإسكان البديل بارتفاع 18 دورا في مثلث ماسبيرو.. تفاصيل

قال المهندس نسيم سليم، مدير عام تنفيذ مشروع مثلث ماسبيرو من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، إن منطقة مثلث ماسبيرو كانت منطقة عشوائية ذات خطورة من الدرجة الثانية، حيث إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتطوير المنطقة، وبالفعل بدأت محافظة القاهرة بالتعاون مع صندوق المناطق العشوائية بإزالة العشوائيات.

وأضاف نسيم سليم، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه تم بالفعل إزالة المناطق والمباني التي كانت موجودة وبدء العمل كهيئة مجتمعات عمرانية فى عام 2019، موضحا أنه تم البدء فى مرحلة الإسكان البديل، وكان عبارة عن مجموعة عن الأبراج خصيصا للسكان من أهل ماسبيرو مطالبين للعودة بالمنطقة.

وأوضح أنه تم توفير وحدات سكنية لهؤلاء السكان، واستطرد: "فيه ناس أخدوا تعويضات وحدات سكنية فى مناطق أخرى أو قطع أراضي، وفيه ناس قالوا لا احنا عايزين نرجع"، مؤكدا أن الدولة كانت حريصة على تلبية رغباتهم.

وأشار إلى أنه بالفعل تم تنفيذ الإسكان البديل، وتم الانتهاء من مرحلة المباني وعلى وشك الانتهاء من مرحلة التشطيبات، وهناك برجان مخصصان للإسكان البديل، بارتفاع 18 دورا، وستكون مشطبة تشطيبا كاملا.