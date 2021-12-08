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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا حصر وتدقيق حالات التعدي على نهر النيل

محافظ المنيا ونائبه
محافظ المنيا ونائبه

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد ابوزيد، اجتماعاً لمناقشة موقف حالات التعديات على مجرى نهر النيل، وعرض الحالات التي تم إزالتها، والحالات الجاري إزالتها، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد نواوة مساعد مدير أمن المنيا، المهندس مجدي بندي مدير إدارة تطوير وحماية النيل بالمنيا، المهندس عبد الحميد البركاوي وكيل وزارة الري والموارد المائية، رؤساء المراكز التسع، والجهات المعنية.

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وجه المحافظ، إدارة وتطوير حماية النيل ومديرية الري والموارد المائية، بتدقيق وحصر حالات التعديات على مجري النيل، مشدداً على سرعة إنجاز الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد للقضاء على كافة أشكال التعديات.

أكد المحافظ، ان المحافظة مستمرة في تنفيذ أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، مشيراً الى أنه من أولويات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 هي الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية، والأراضي الزراعية، بجميع مراكز ومدن المحافظة.

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