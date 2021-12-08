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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

انفوجراف.. جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية صرح تعليمي رائد

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف جديد بعنوان "جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة.. صرحٌ تعليميٌّ رائدٌ لدعم الابتكار التكنولوجي" يضم معلومات عن تأسيس جامعة مصر للمعلوماتية كجزء من جهود مصر في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تُعدُّ أول جامعة في إفريقيا والشرق الأوسط متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك في إطار انطلاق المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي (GFHS) في دورته الثانية، بالعاصمة الإدارية الجديدة .


وتهدفُ الجامعة إلى توفير تعليم وبحث علمي على مستوى عالمي، لتكون مركزًا لتطوير القدرات البشرية المتميزة في المجالات الحديثة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يساهم في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية لمصر.


وتتضمن الجامعة أربع كليات هي: كلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية الهندسة، وكلية تكنولوجيا الأعمال، وكلية الفنون الرقمية والتصميم؛ وقامت الجامعة بعقد شراكات مع جامعات عالمية مرموقة مثل (جامعة مينيسوتا، جامعة بوردو)، حيث تتيح فرصًا للشباب المصري للتعلم على النحو الذي يُضاهي النظم في الجامعات العالمية، كما تتيح الفرصة للطالب للدراسة في السنة الأخيرة في الخارج بمقر الجامعة الأجنبية الشريكة.

انفوجراف المنتدى العالمي البحث العلمي نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة كلية علوم الحاسب والمعلومات

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