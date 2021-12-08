مثلت بمعظم لهجات الوطن العربي .. صبا مبارك تكشف عن دورها في فيلم السرب

كشف الفنانة صبا مبارك عن مشاركتها في بطولة الفيلم المصرى السرب، مؤكدة أنها تجسد داخل الأحداث دور فتاة من ليبيا ، ومن المقرر أن تتحدث باللهجة الليبية داخل الأحداث .

وتابعت صبا مبارك في تصريحات خاصة لصدي البلد ، قدمت خلال مشوارى الفني عددا من الأعمال التي تحدثت فيها بلهجات عربية مختلفة سواء العراقي أو اللبناني أو لهجتي الأصلية الأردنية ، وهذا العام قدمت ثلاثه اعمال بلهجات مختلفة ، فأشعر أنني علي العام القادم ساكون قدمت كافة لهجات الدول العربية .

وكانت قد كشفت الفنانة صبا مبارك في تصريحات سابقة لموقع صدي البلد ، عن كواليس مشهد قيادتها للسيارة بشكل سريع ضمن أحداث فيلمها “ بنات عبد الرحمن ” ، والذى حصل على جائزة الجمهور - يوسف شريف رزق - بمهرجان القاهرة فى دورته الـ 43 .

حيث أكد صبا مبارك، ، أنها قامت بأداء المشهد بنفسها خاصة وأنها لديها مهارة في قيادة السيارات بشكل كبير .

وتابعت صبا مبارك قائلة : استعنت فى لقطة واحدة فقط بديلرة فى المشهد ، وهذا الأمر ليس إلا لخوفي على بعض الحيوانات الموجودة فى المشهد من إصابتهم بأى أذى ، خاصة وأن السيارة تكون على سرعة عالية وتتوقف على مسافة قريبة للغاية منهم .

القاهرة السينمائى :

كما أكدت الفنانة صبا مبارك، أنها سعيدة بردود الأفعال حول فيلمها الجديد “ بنات عبد الرحمن ” والذى عرض فى مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 43

وتابعت صبا مبارك ، أنه ليست غريبة على الشعب المصرى ، مؤكدة أن المصريين احتضونها كما يفعلون دائماً .

وأضافت صبا مبارك : تغيير اللهجة ليست سهلة كما يعتقد البعض ، بل إنها تحتاج منها جهد حتى يقول لها المصريين أنها تتحدث مثلهم بالضبط ، مؤكدة أن سهولة اللكنة تجعلها خداعة لغير المصريين .

واستكملت صبا مبارك : أنها تحاول أن يتم عرض أفلامها العربية داخل مصر ، إلا أن الأمر ليس سهلاً ، ولكنها تحرص دائماً كلما حانت الفرصة على فعل ذلك .

وعرض الفيلم الروائي الأردني "بنات عبد الرحمن"، لأول مرة عالميا، ضمن المسابقة الرسمية للدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، والتى انتهت منذ أيام قليلة.

تدور أحداث فيلم بنات عبد الرحمن ، الذي يقوم ببطولته كل من صبا مبارك، وحنان الحلو، وفرح بسيسو، ومريم الباشا، في حي للطبقة المتوسطة في عمان، حيث تعيش زينب العزباء، والتي تعمل في الخياطة وتعيش حياة كئيبة وتعول والدها، وحينما يراها الأخير في ثوب زفاف كانت تقوم بتعديله لإحدى قريباتها، تستيقظ زينب لتجد والدها مفقودا فتبدأ رحلة البحث عنه بمساعدة شقيقاتها.