نائبة: 3 قوانين على أولوية لجنة الصحة خلال الفترة المقبلة

قالت النائبة عبلة الألفى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن هناك عدد من القوانين ستركز لجنة الصحة بالبرلمان على مناقشتها خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الألفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القوانين هى قانون المسئولية الطبية وقانون إنشاء المجلس الطبى القومى ، والذى يأتى تحت مظلة وزارة الصحة ، بالإضافة إلى قانون التدخين الذى تقدمت به النائبة أميرة أبو شقة.

وكان المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر.

وشهد مجلس النواب الثلاثاء الماضى ، الموافقة على 3 مشروعات قوانين بالإذن لوزير البترول في البحث والتنقيب، وكذلك مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ودعا النائب بهاء أبو الحمد، عضو مجلس النواب، بضرورة حضور وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، إلى جلسة البرلمان، للرد على ما تعرض له العديد من الطلاب في مدارس مختلفة من حالات تسمم بسبب الوجبات المدرسية.

وقال النائب: مصيبة يعيشها أهالي الأقصر بصفة عامة والبياضية بشكل خاص، وهناك حالة ذعر بسبب تسمم أكثر من 70 طالبا بمدرسة البياضية الابتدائية المشتركة.