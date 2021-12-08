عبد الغفار: أحلامنا في التعليم تتحقق لقناعة الرئيس وإيمانه ببناء الإنسان |فيديو

كشف خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، عن ما حدث في مجال التعليم بشكل عام خلال الـ 7 سنوات الماضية، سواء التعليم الأساسي أو التعليم الجامعي، قائلاً: "يمكن أنا بتعب الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في طلباتنا الكثيرة".

وأضاف خالد عبد الغفار خلال كلمته في فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي ومؤتمر منظمة الإيسيسكو، أن بعد الاستثمارات الكثيرة التي تمت، فإن هذا يدل على وجود خريطة التعليم وبناء الإنسان على رأس أولويات الدولة المصرية لأول مرة، وذلك في عهد الرئيس السيسي فقط.

وتابع وزير التعليم العالي قائلاً: "احنا محظوظين لأننا اشتغلنا وتواجدنا في فترة تحقيق الأحلام اللي ممكن نحلم بيها، وهي الإتاحة والمساواة، والجامعات، وتجهيز الجامعات للمستقبل".

وواصل خالد عبد الغفار قائلاً: "احنا احلامنا كلها تقريباً بتتحقق لما بنروح لـ الرئيس السيسي، وذلك لقناعة القيادة السياسية والحكومة إن التعليم على رأس أولويات الإنسان، طالما نفكر في بناء الإنسان".