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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: هناك دور مهم لوزارة الصحة مع الإعلام لمراقبة الأدوية على الفضائيات

النائبة عبلة الألفى
النائبة عبلة الألفى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان

قالت النائبة عبلة الألفى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن هناك دور هام لوزارة الصحة مع المختصين بالإعلام لمراقبة أى إعلانات لأدوية غير مرخصة يتم بثها على شاشات الفضائيات.

 

وأشارت الألفى ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ضرورة ان يكون لدى كل من يظهر للإعلان عن أى أدوية رخصة بذلك ، وإلا فسيتعرض للمساءلة القانونية.

 

وتابعت عضو لجنة التعليم بالبرلمان: هناك أكثر من طلب إحاطة تقدم تقديمه من جانب النواب إلى البرلمان بشأن ضرورة الرقابة على منتجات الأدوية غير المرخصة ، مؤكدا على ضرورة أن يقوم قسم العلاج الحر بوزارة الصحة بدوره فى الرقابة على أى أدوية غير مرخصة ، بجانب دوره التوعوى.

 

وكان المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر.

 

وشهد مجلس النواب الثلاثاء الماضى ، الموافقة على 3 مشروعات قوانين بالإذن لوزير البترول في البحث والتنقيب، وكذلك مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

 

ودعا النائب بهاء أبو الحمد، عضو مجلس النواب، بضرورة حضور وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، إلى جلسة البرلمان، للرد على ما تعرض له العديد من الطلاب في مدارس مختلفة من حالات تسمم بسبب الوجبات المدرسية.

 

وقال النائب: مصيبة يعيشها أهالي الأقصر بصفة عامة والبياضية بشكل خاص، وهناك حالة ذعر بسبب تسمم أكثر من 70 طالبا بمدرسة البياضية الابتدائية المشتركة.

وزارة الصحة أدوية غير مرخصة شاشات الفضائيات طلب احاطة النواب البرلمان

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