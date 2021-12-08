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رئيس حماية المستهلك: بعض من يظهرون في البرامج الطبية معلنون وليسوا أطباء.. ونواب: يجب أن يكون لدى كل من يظهر للإعلان عن أي أدوية رخصة بذلك 

أيمن حسام، رئيس جهاز
أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك
  • رئيس جهاز حماية المستهلك: يجب تقديم عينة من أسعار السلعة قبل الخصم وبعده
  • برلمانية: هناك دور مهم لوزارة الصحة مع الإعلام لمراقبة الأدوية على الفضائيات
  • نائبة: قانون تنظيم الإعلانات سيواجه ظاهرة إعلانات الأدوية غير المرخصة على الفضائيات
     

أكد عدد من النواب أنه في الفترة الأخيرة ظهر عدد من الإعلانات لأدوية غير مرخصة على شاشات الفضائيات، وفى نفس الوقت هناك أطباء لا نعرف موقفهم من مزاولة المهنة، وأشاروا إلى ضرورة أن يكون لدى كل من يظهر للإعلان عن أى أدوية رخصة بذلك، وإلا فسيتعرض للمساءلة القانونية.

فى البداية، قالت النائبة عبلة الألفى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن هناك دورا هاما لوزارة الصحة مع المختصين بالإعلام لمراقبة أى إعلانات لأدوية غير مرخصة يتم بثها على شاشات الفضائيات.

وشددت “الألفى”، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، على ضرورة أن يكون لدى كل من يظهر للإعلان عن أي أدوية رخصة بذلك، وإلا فسيتعرض للمساءلة القانونية.

وأضافت عضو لجنة التعليم بالبرلمان: “هناك أكثر من طلب إحاطة تقدم تقديمه من جانب النواب إلى البرلمان بشأن ضرورة الرقابة على منتجات الأدوية غير المرخصة”، مؤكدا ضرورة أن يقوم قسم العلاج الحر بوزارة الصحة بدوره فى الرقابة على أى أدوية غير مرخصة، بجانب دوره التوعوى.

وقالت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إنه في الفترة الأخيرة ظهر عدد من الإعلانات لأدوية غير مرخصة على شاشات الفضائيات، وفى نفس الوقت هناك أطباء لا نعرف موقفهم من مزاولة المهنة.

وأوضحت “سعيد”، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “لدينا قانون تنظيم الإعلانات والذى يقوم بتنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية على شاشات التليفزيون، إلا أنه لم تصدر حتى الآن اللائحة التنفيذية للقانون وهذا سبب ظهور مثل هذه النوعية من الإعلانات للأدوية غير المرخصة”.

وأكدت عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه لو خرج قانون تنظيم الإعلانات من الأدراج وتم إصدار لائحته التنفيذية، فإن ذلك سيساهم فى عدم ظهور إعلانات لأدوية غير مرخصة على شاشات التليفزيون.

وكان أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، قال إنه لا بد أن يعلم المواطن المستهلك أن البرامج التي يظهر فيها أطباء؛ تكون بغرض الإعلان عنهم، معقبا: “هناك من يخرجون علينا في بعض البرامج الطبية يدعون أنهم أطباء”.

في سياق آخر، أوضح أيمن حسام، خلال حواره ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أنه يجب تقديم عينة من أسعار السلعة قبل الخصم وبعده، وإعطاء تنبيهات بأنه يجب شطب السعر الأصلي ووضع السعر الجديد بعد الخصم.

وكشف عن كيفية إكتشاف وجود أوكازيون وهمي، قائلا إنه يكون هناك رقيب تابع للجهاز ويرى هل فعلا يوجد سعران أم لا، معقبا: “نبدأ بأخذ عينات من الأسعار وندخل على السيستم ونرى الفواتير”.

وأشار إلى أن عقوبة الأوكازيون الوهمي أو الإعلان الوهمي أو السلوك الخادع من قبل المستهلك الآن تقدر بـ2 مليون جنيه.

النواب أدوية غير مرخصة شاشات الفضائيات وزارة الصحة الاعلام

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