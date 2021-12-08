بنك ناصر الاجتماعي يستبدل بطاقات المعاشات والمرتبات بـ "كارت ميزة"

تماشيًا مع خطة الدولة في استبدال المنظومة الحالية لبطاقة المعاشات والمرتبات ببطاقات ميزة المدفوعة مقدمًا وفي إطار تعزيز جهود الدولة لتحقيق الشمول المالى قام بنك ناصر الاجتماعي برئاسة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي بإصدار وتشغيل بطاقات ميزة المدفوعة مقدمًا لكافة عملاء البنك سواء أصحاب المعاشات اوالمرتبات والتي تتيح العديد من المزايا لحامليها منها إمكانية السحب النقدي من ماكينات الصراف الالي الخاصة بالبنك، الشراء من كافة التجار داخل جمهورية مصر العربية، الشراء عن طريق الإنترنت، استخدام البطاقة في سداد المدفوعات الحكومية المختلفة، بالاضافة الي امكانيه السحب والتعامل من خلال شركة فوري وجهات الدفع الالكتروني لشركات المحمول وكذلك تقديم مجموعة متميزة من التسهيلات الأخرى.

وأوضح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك انه تم إصدار 105 آلاف كارت لعملاء البنك لاستخدامها في عمليات المدفوعات الحكومية والصرف النقدي من خلال فروع البنك والتي وصل عددها الي 106 فروع ومستهدف ان يتم زيادة اعدادها الي 200 فرع بنهاية العام القادم هذا بالإضافة الي 27 وحدة مصرفية للبنك داخل وحدات التضامن المتواجدة داخل الجامعات المصرية وجاري اصدار باقي البطاقات لباقي العملاء بالتتابع كما تم إصدار مليون و200 الف كارت لمستفيدي معاشات تكافل وكرامة موضحا ان البنك يبذل مجهودات دؤوبه لتحقيق الشمول المالي على مستوى الدولة وقطاعتها المختلفة في ظل منظومة آمنه تحقق اهداف الدولة المرجوة في ادخال شرائح مختلفة على المنظومة المالية وتقديم وتسهيل الخدمات الحكومية المختلفة و لدعم جهود التحول الرقمي للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية .



وبهذه المناسبة احتفل قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبنك والذي يشهد حاليا عملية تطوير باعتباره المحرك الأساسي في العملية المصرفية و تشمل الخطة التطوير مشروعات تطوير نظم المعلومات فى مجالات البرامج والأجهزة وتحديث الشبكات وانظمة الحماية والدعم الفني وشراء ماكينات الصرف.