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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تنفيذ 763 حكما وضبط 607 مخالفات مرورية و25 قضية في أسوان

حملة أمنية- أرشيفية
حملة أمنية- أرشيفية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم " الأربعاء " حملة لضبط الخارجين عن القانون؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام سليم، مدير الأمن.

أسفرت الحملة في مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم تم ضبط (4) متهمين بحوزته 4 أسلحة نارية ، وكمية من مخدر البانجو تزن (700) جرام  ، وفي مجال تنفيذ الأحكام ، تم تنفيذ 763 حكمًا قضائيًا شملت ضبط  147 حكم حبس جزئي، و 23 حكم حبس مستأنف، و 422 حكما بغرامات، و 168 حكما بمخالفات .

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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 25 قضية تموينية لإستخدام الدقيق البلدى المدعم ، بجانب ضبط قضية 8 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، علاوة على ضبط 12 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار ، فضلاً عن ضبط 4 قضايا لعدم حمل شهادة صحية .

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 607 مخالفة مرورية شملت ضبط 3 مركبة توك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 123 مخالفة، وتحرير 107 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 143 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 143 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 115 مخالفة متنوعة ، علاوة على ضبط 17 حالة مسببات للحوادث المختلف ، وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان مما أسفر الفحص عن ضبط حالتين إيجابية لتعاطي مخدر " الحشيش ، والأقراص المخدرة" .

وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة ، حيث أن ذلك يأتي في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية حيث يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء هشام سليم اخبار الحوادث

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