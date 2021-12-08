بعد مطالبة الرياض بالإفراج عنه.. أول تحرك فرنسي بشأن السعودي المعتقل بمطار باريس

أفادت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأن السلطات أطلقت سراح السعودي، الذي تم اعتقاله بالأمس، بعد تشابه في الأسماء.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن الإدعاء الفرنسي أطلق سراح مواطن سعودي اعتقل بالخطأ في مطار باريس، حسبما نقلت صحيفة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وكانت السفارة السعودية بباريس قد أكدت، أمس الثلاثاء، أن المعتقل بالخطأ ليس له علاقة بقضية الصحفي جمال خاشقجي، داعية إلى إطلاق سراحه.

وطالبت السفارة السعودية لدى باريس، في بيان، السلطات الفرنسية، بإخلاء سبيل مواطن سعودي، تم إيقافه في مطار شارل ديجول، أمس الثلاثاء، في أثناء توجهه للصعود على طائرة متجهة إلى الرياض.

وقالت السفارة في بيان: "بناء على ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توقيف مواطن سعودي، يُشتبه به في قضية المواطن جمال خاشقجي، تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية فرنسا التوضيح أن ما تم تداوله غير صحيح، وأن مَن تم إيقافه لا علاقة له بالقضية المتناوَلة".

وأضافت السفارة "سفارة السعودية تطالب بإخلاء سبيله فورًا، كما تود السفارة التأكيد أن القضاء السعودي قد اتخذ أحكامًا حيال كل من ثبت مشاركته في قضية المواطن جمال خاشقجي، وهم حاليًا يقضون عقوباتهم المقررة".

وفي وقت سابق، أكد مسؤول سعودي لوكالة رويترز أن التقارير المتعلقة باعتقال أحد المتهمين في فرنسا لتورطه في قضية جمال خاشقجي كاذبة، موضحا أن هناك حالة خطأ في تحديد الهوية.

وأشار إلى أن المدانين بارتكاب جريمة قتل جمال خاشقجي "يقضون حاليًا عقوباتهم في السعودية".