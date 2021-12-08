عن كأس السوبر.. الأهلي يحمل الجهاز الطبي للمنتخب مسئولية غياب أيمن أشرف

أثارت إصابة أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ومنتخب مصر حالة من الغضب مسئولي النادي الأهلي بعد تأكد غياب اللاعب عن مباراة السوبر الأفريقي وكأس العالم للأندية بداعي الإصابة التي تعرض لها أيمن أشرف في مباراة مصر والجزائر في كأس العرب.

وغادر أيمن أشرف المباراة بعد دقائق من بدايتها متأثرا بإصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة ويغيب قرابة 5 أسابيع.

ويطالب الأهلي بالكشف عن السبب في المغامرة بالدفع باللاعب وهو غير جاهز بنسبة 100‎%‎ حتى تفاقمت إصابته بعد بضع دقائق من انطلاق المباراة وسيغيب لفترة ليست بالقصيرة عن الملاعب خصوصا وأنها لم تكن مصيرية بعد أن ضمن المنتخب التأهل للدور التالي من البطولة.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي بصدد التحرك ضد بشكل رسمي ضد الجهاز الطبي للمنتخب خصوصا أنها ليست المرة الأولى التي يقع فيها الجهاز الطبي للمنتخب المصري في هذا الخطأ الفادح بالمغامرة بإشراك اللاعبين قبل تماثلهم للشفاء مؤكدا أن هذا الأمر لا يتكرر الا مع لاعبي الأهلي رغم انضباطهم واخلاصهم الشديد في الدفاع عن ألوان قميص المنتخب الوطني .

وأضاف أن الجهاز الطبي للمنتخب يضرب بالتقارير الطبية المقدمة له من النادي عن حالة اللاعبين عرض الحائط بعد أن سبق وقام بالدفع بالحارس محمد الشناوي في مباراة ليبيا ضمن تصفيات كأس العالم رغم إصابته بشد في العضلة الخلفية وغادر الملعب بسبب تفاقم الإصابة وكرر نفس الأمر ودفع باللاعب في الجولة التالية مباشرة في التصفيات بعد بضعة أيام أمام أنجولا .

المثير أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها أيمن أشرف للإصابة مع المنتخب بعد تعرضه لإصابة قوية في الركبة وأصر الجهاز الطبي على الانضمام لمعسكر المنتخب بدلا من خضوعه للعلاج والتأهيل اللازم.

وتساءل المصدر عن السبب في إصرار الجهاز الطبي على استمرار حمدي فتحي رغم تعرضه لشد عضلي ونزول الطبيب لاسعافه في أكثر من مناسبة اثناء سير المباراة.

