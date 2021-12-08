لم يعرف طريق الشباك.. منتخب السودان بلا انتصارات أو تعادلات فى كأس العرب

اختتمت أمس الثلاثاء منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العرب ، والتى تستمر منافساتها حتى يوم ١٨ ديسمبر الجاري.

وتأهلت منتخبات مصر والجزائر والمغرب وتونس وقطر وعمان والأردن والإمارات إلى دور الثمانية بكأس العرب.

فيما لم يعرف منتخب السودان، الملقب بصقور الجديان طريق الشباك ، أو الفوز فى دور المجموعات.

وتذيل صقور الجديان، ترتيب جدول المجموعة الرابعة من دور المجموعات بلا نقاط بعد الخسارة فى المباريات الثلاث.

صدى البلد يسلط الضوء على مسيرة منتخب السودان فى بطولة كأس العرب.

شارك منتخب السودان فى المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب رفقة منتخبات مصر والجزائر ولبنان.

خاض منتخب صقور الجديان بقيادة المدرب الفرنسي فيلود 3 مباريات

لم يحقق منتخب السودان اى فوز

لم يتعادل منتخب السودان فى اى لقاء من المباريات الثلاث.



تلقى منتخب السودان 3 هزائم أمام الجزائر برباعية نظيفة وأمام مصر بخماسية نظيفة واختتم لقاءاته بالخسارة امام لبنان بهدف نظيف.

لم يسجل منتخب صقور الجديان أي أهداف فى دور المجموعات ببطولة كأس العرب

استقبلت شباك منتخب السودان 10 أهداف .

تذيل ترتيب المجموعة الرابعة بلا نقاط

يعتبر منتخب السودان أسوأ المنتخبات دفاعا وهجوما التى شاركت فى بطولة كأس العرب.