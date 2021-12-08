مصر للطيران: انتظام رحلات الشركة بجميع المطارات المصرية دون تأثر بالطقس السيئ

أكدت مصر للطيران، انتظام رحلاتها الجوية المقررة بجداول التشغيل اليوم، الأربعاء، من مطار القاهرة الدولي إلى المطارات الداخلية ودول العالم أيضا، دون التأثر بموجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.

وأوضحت مصر للطيران، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه حتى الآن أقلعت 36 رحلة دولية وداخلية سيرتها الشركة من مطار القاهرة وباقي المطارات المصرية.

وأعلنت مصر للطيران، أنه من المقرر أن تقلع اليوم، 69 رحلة جوية بمعدل 42 رحلة دولية إلى كل من بغداد، والكويت، وأكرا، ولاجوس، وتونس، وأبوظبي، ولندن، ومدريد، وباريس، وإسطنبول، ودبي، وروما، وأثينا، وموسكو، وجوبا، وبيروت، وعمان، والشارقة، ونيروبي، وأديس أبابا، وأبوظبي، وواشنطن.

وتسير مصر للطيران 23 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 694‪4 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة على متن رحلات مصر للطيران أو الرحلات الأجنبية أو الخاصة، إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط بإجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.