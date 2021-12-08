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رئيس التحرير
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برلمان

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقي هيئتي تسجيل مهندسي أوغندا وتنزانيا

وفد تنسيقية شباب
وفد تنسيقية شباب الأحزاب يلتقي هيئتي تسجيل أوغندا وتنزانيا

التقي وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بوفد هيئة تسجيل مهندسي أوغندا برئاسة المهندس إيزاك موتنيو، ووفد هيئة تسجيل مهندسي تنزانيا برئاسة المهندس ليما نينالوبا، وذلك بالتعاون مع لجنة الخارجية والشؤون الأفريقية بنقابة المهندسين المصرية، برئاسة المهندس أحمد هشام، وبحضور أعضاء اللجنة.


وأكد أعضاء وفد التنسيقية خلال اللقاء على تطور العلاقات بين مصر وأفريقيا وخاصة مع دولتى أوغندا وتنزانيا فى عدة مجالات، وأن هناك عمل مشترك بين مصر والدولتين، فى عدة مجالات تتعلق بالمشروعات الزراعية والتدريب والبنية التحتية.

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وأشاد وفد هيئتي تسجيل مهندسي أوغندا وتنزانيا بالتطور الهائل فى جميع المجالات التى حققته الدولة المصرية وخاصة فى مجال الطرق والطاقة والزراعة والبنية التحتية والمدن الجديدة، لاسيما العاصمة الإدارية، كما أشادوا بسياسة الدولة المصرية بتمكين الشباب، وتعزيز انخراطهم في الحياة السياسية، سواء على الجانب التشريعي أو التنفيذي.


وأكد وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة استمرار تبادل وجهات النظر بين الجانبين على كافة المستويات، وتدعيم أطر التعاون خاصة  لما توليه الدولة من اهتمام لتعزيز أطر التواصل مع كافة الدول الإفريقية، وتناول الوفد الرؤى إزاء عدد من القضايا المختلفة وذات الاهتمام المشترك.


حضر اللقاء من جانب التنسيقية كل من النائب محمد إسماعيل، والنائب طارق الخولي، والنائبة رشا أبو شقرة، أعضاء مجلس النواب، ومن أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، النائب محمد السباعى، والنائب عمرو عزت، ومن أعضاء التنسيقية، أحمد موسى، وحسام الدين محمود، وأحمد الحمامصى.

 

في نهاية اللقاء، تم الاتفاق على بحث التعاون فى المجالات التى طرحها الوفدين الأوغندى والتنزاني فى نقل الخبرات التدريبية المصرية واستمرارية استقبال الوفود بين الجانبين.

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