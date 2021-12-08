أول تعليق من اتحاد اليد على قرعة مصر في الأمم الأفريقية 2022

علق أيمن صلاح مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد والمشرف على المنتخب الوطني، على قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل، حيث أوقعت القرعة منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات الكونغو الديمقراطية والجابون والكاميرون.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات: أنجولا والمغرب ونيجيريا وكينيا، بينما تضم المجموعة الثالثة منتخبات: تونس والرأس الأخضر وغينيا والسنغال.

وقال صلاح أن قرعة البطولة بنظامها الجديد سيكون هناك نهائي مبكر ومواجهتان بين مصر وتونس، وهما يمثلان القوة الضاربة في أفريقيا، وذلك طبقا لنظام البطولة، حيث من المتوقع أن تحدث المواجهة بين مصر وتونس في دور الرئيسي والدور النهائي للبطولة.

وأضاف: "طبقا لنظام البطولة الجديد فإن منتخب مصر سيشارك في 8 لقاءات، 3 مباريات في الدور التمهيدي، و3 أخرى في الدور الرئيسي، واثنتان في الدور قبل النهائي والنهائي".

وأوضح: "النظام ينص على أن البطولة يشارك بها 12 منتخبا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، يتأهل أول منتخبان من المجموعات الثلاث وأفضل منتخبين في المركز الثالث، ليكون المجموع 8 منتخبات في الدور الرئيسي، يتم تقسيمها إلى مجموعتين، ويتأهل من كل مجموعة الأول والثاني إلى الدور النهائي، حيث يٌلعب هذا الدور بنظام المقص بين المجموعتين".

وأِشار إلى أن منتخب مصر يمتلك قوة كبيرة من المحترفين بجانب اللاعبين المشاركين في دوري المحترفين، وخاصة في ظل عودة أحمد الأحمر قائد المنتخب، والتي جاءت في وقت مثالي.

ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في في كأس الأمم الأفريقية وهو حامل لقب البطولة الماضية 2020 على حساب منتخب تونس، ويحمل المنتخب في رصيده 7 ألقاب قارية أعوام 1991 و1992 و2000 و2004 و2008 و2016 و2020.