عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعث رسائل للعالم أجمع.. رقية الهلالي تثمن افتتاح السيسي للمنتدي العالمي"رؤية المستقبل"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ثمنت النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، افتتاح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مقر انعقاد فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، تحت عنوان “رؤية المستقبل”،  والتي يأتي بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو"، بمشاركة 49 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة، والذي يعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وأوضحت “ الهلالي ” أن  نجاح النسخة الأولي للمنتدى العالمى للتعليم العالى في أبريل 2019، ساهم بكل تأكيد في وضع المنتدى على الخريطة الدولية،  لافته الي أن المنتدى تناول عددًا من المحاور غاية في الاهمية والتي تمثلت في إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين والخرجين لوظائف المستقبل، ومناقشة احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية فى ظل تداعيات جائحة وباء كورونا، والتغيرات السريعة فى مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل.

txt

برلماني يشيد بإعلان الرئيس السيسي عن تقديم مصر لـ 100 فرصة لتعليم المواهب الشابة

txt

جامعات تكنولوجية جديدة وأخرى دولية على أرض العاصمة الإدارية.. عبد الغفار يستعرض إنجازات الوزارة أمام الرئيس السيسي في المنتدى العالمي للتعليم العالي

وأشارت الي ان جودة التعليم والتعليم الجيد والتي تحدث عنها الرئيس السيسي في كلمتة  اليوم، تحتاج الي اماكنيات وعوامل زمنية كثيرة للحصول على نتائج أفضل وتعليم جيد يليق باولادنا وبناتنا طلاب المدارس والجامعات، مما يوفر فرص للخريجي في العمل المباشر دون مشقة أو يأس أو احباط نتيجة عدم توافرة بالاعدادا والشكل المطلوب، مشددة أن الدولة المصرية تواصل العمل على ملف الإصلاح الشامل في مختلف المجالات،  لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

وأشادت ضو مجلس النواب بحديث الرئيس السسيسي عن المواهب المتميزة، وإعلان سيادته إتاحة 100 فرصة تعليم للمواهب المتميزة من العالم، باعتبار هؤلاء الموهوبين قاطرة التقدم في المجتمع.

رقية الهلالي حماه الوطن السيسي المنتدى العالمي للتعليم العالي الإيسيسكو العاصمة الإدارية الجديدة

ترشيحاتنا

شاهد |لقطات جديدة من حادث مصرع قائد الجيش الهندي وعائلته بعد سقوط طائرته

محافظ الإسكندرية: شهدنا رياحا سرعتها 70كيلو مترا وارتفاع أمواج لـ 5 أمتار

السعودية.. قرار عاجل بحظر حمل وتصنيع 7 أنواع من الأسلحة النارية

وزير التنمية: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات لمواجهة الطقس السيئ

لمواجهة البرد القاسي..كيف يتم حماية الحيوانات بحديقة الحيوان؟

ولي العهد السعودي يبعث برسالة لـ محمد بن راشد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحجز على ممتلكات محمد الشناوي بسبب 1.6 مليون جنيه

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

فيروس جديد قاتل ومجاعة عالمية.. كيف تنبأت العرافة العمياء بعام 2022 قبل وفاتها؟

التعليم تنفي منع الطلاب غير المطعمين بـ لقاح كورونا من دخول المدارس

حبس المتهمين في استعراضات عبدة الشيطان بميت غمر 6سنوات وغرامة 10آلاف جنيه

عاصفة ترابية تضرب محافظات الجمهورية بقوة ..تحذير عاجل لأهالي القاهرة والجيزة

أول تعليق من رضا عبدالعال على تعادل مصر مع الجزائر

ميدو يطالب الخطيب بشطب هذا الشخص من الأهلي لتصرفه المشين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايز أبوس الست دي.. من هي فتاة أحلام سمير صبري التي قبلها أنور وجدي

طريقة تسوية البرجر الجاهز والبيتي باحترافية

فوز بفارق الانذارات وحسن السير والسلوك.. لماذا تصدرت مصر مجموعة كأس العرب؟

صاحب مشهد السحل.. لماذا رفض يوسف شاهين كتابة اسم كرم مطاوع على فيلم الأرض؟

فيديو

متخرجوش من بيوتكم.. الإسكندرية تتعرض لظواهر جوية جديدة

بنظارة بيضاء.. يسرا ترقص مع ماجد المصري | فيديو

يرد على الشائعات.. رسائل مهمة من طارق شوقي لطلاب الثانوية العامة

عواصف وأمطار.. الأرصاد تحذر من استمرار الطقس السيئ

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ