بعث رسائل للعالم أجمع.. رقية الهلالي تثمن افتتاح السيسي للمنتدي العالمي"رؤية المستقبل"

ثمنت النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، افتتاح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مقر انعقاد فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، تحت عنوان “رؤية المستقبل”، والتي يأتي بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو"، بمشاركة 49 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة، والذي يعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت “ الهلالي ” أن نجاح النسخة الأولي للمنتدى العالمى للتعليم العالى في أبريل 2019، ساهم بكل تأكيد في وضع المنتدى على الخريطة الدولية، لافته الي أن المنتدى تناول عددًا من المحاور غاية في الاهمية والتي تمثلت في إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين والخرجين لوظائف المستقبل، ومناقشة احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية فى ظل تداعيات جائحة وباء كورونا، والتغيرات السريعة فى مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل.

وأشارت الي ان جودة التعليم والتعليم الجيد والتي تحدث عنها الرئيس السيسي في كلمتة اليوم، تحتاج الي اماكنيات وعوامل زمنية كثيرة للحصول على نتائج أفضل وتعليم جيد يليق باولادنا وبناتنا طلاب المدارس والجامعات، مما يوفر فرص للخريجي في العمل المباشر دون مشقة أو يأس أو احباط نتيجة عدم توافرة بالاعدادا والشكل المطلوب، مشددة أن الدولة المصرية تواصل العمل على ملف الإصلاح الشامل في مختلف المجالات، لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.



وأشادت ضو مجلس النواب بحديث الرئيس السسيسي عن المواهب المتميزة، وإعلان سيادته إتاحة 100 فرصة تعليم للمواهب المتميزة من العالم، باعتبار هؤلاء الموهوبين قاطرة التقدم في المجتمع.