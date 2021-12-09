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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لحماية المنطقة من مخاطر السيول.. أم البارد أحدث السدود الجاري تنفيذها بوسط سيناء

إنشاء سد البارد بمنطقة
إنشاء سد البارد بمنطقة الطيبة بنخل

تتجه محافظة شمال سيناء، الي إنشاء السدود لحماية المنشآت والزراعات والمنازل من مخاطر السيول.

حيث يعتبر سد ام البارد احدث السدود التي يجري تنفيذها بمناطق نخل  والحسنة بوسط سيناء .

وقال اللواء الدكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء، أن وزير الري اعتمد مبلغ 300 مليون جنيه لعمل مشروعات لحجز وتخزين مياه السيول بمناطق الحسنة ونخل بوسط سيناء.

كما يجرى التجهيز للاستفادة من مياه سد الروافعة بوسط سيناء بإنشاء مزارع سمكية وتركيب مواتير سحب مياه لرى المناطق المحيطة .

وأشار اللواء شوشة،  انه يجري انشاء عدد من البحيرات الصناعية لاستيعاب مياه السيول والأمطار، وإنشاء عدة أحواض لاعاقة جريان مياه السيول لحماية مدينة العريش، وحماية مدينة نخل وقرأها من السيول والاستفادة من مياهها فى تغذية الخزان الجوفي.

وفي نفس السياق.. وافق بيت الزكاة المصري علي اقامة بحيرات صناعية وخزانات وسدود لحجز مياه السيول وتعظيم الاستفادة منها ، علاوة علي اقامة مزارع سمكية لتربية الاسماك علي مياه السيول ،بقريتين بمركز الحسنة واخري بمركز نخل الي جانب اقامة مشروعات زراعية عليها . 

سدود تعويقية  

وقال اللواء شوشة،  ان الدراسة  تتضمن ان ساء ٣ سدود تمويلية هي :

   انشاء سد تحويلى بتجمع العين التابع لقرية القسيمة بالحسنة ( سد الجديرات ) . 

الى جانب انشاء سد تحويلى آخر بقرية المشبهة التابعة لقرية الحمة بالحسنة.،

 وانشاء سد تحويلى بتجمع عين الجدرات  التابع لقرية القسيمة بالحسنة ( سد الجديرات ) .

كما يجري إنشاء بحيرة صناعية بوادى الأزارق مركز الحسنة  و انشاء بحيرة صناعية بمنطقة وادى الجرافى بقرية الكونتلا بنخل ،  و22 هرابة مياه فى التجمعات المختلفة، و تطهير الخزانات الموجودة حاليا ( 15 خزانا سعة 624 م٣) بقرى رأس النقب والكونتلا مركز نخل ،و انشاء 20 خزانا بسعة من 500 – 1000 مترا مكعبا للخزان طبقا لطبيعة المكان ، ، .
وذلك بهدف  استيعاب مياه السيول والأمطار، وإنشاء عدة أحواض لاعاقة جريان مياه السيول لحماية مدينة العريش، وحماية مدينة نخل وقرأها من السيول والاستفادة من مياهها فى تغذية الخزان الجوفي.

وقال سليمان فرج رئيس المركز والمدينه نخل انه يجري تنفيذ أعمال انشاء سد ام البارد بمنطقة الطيبه،  بطول 300 مترا لحجز مياه السيول والاستفادة منها .. والتى تقدر بحوالى 5 ملايين م٣ من مياه السيول والأمطار.

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