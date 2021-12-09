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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنك الاستثمار الأمريكي: عام 2022 سيشهد تعافيا اقتصاديا عالميا كاملا

بنك الاستثمار الأمريكي
بنك الاستثمار الأمريكي

توقع بنك الاستثمار الأمريكي “جيه بي مورغان” اليوم بأن عام 2022 سيشهد نهاية جائحة فيروس كورونا بشكل كبير، وتعافيا اقتصاديا عالميا كاملا عقب ذلك.

وبحسب “سي ان بي سي عربية”، في تقرير صادر عن البنك للتوقعات للعام القادم قال البنك إن لقاحات وعلاجات جديدة سينتج عنهما تعاف قوي وعودة السفر حول العالم وزيادة في طلب المستهلكين.

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وقال ماركو كولانوفيتش، كبير محللي الأسواق العالمية في جيه بي مورغان، إن البنك يتوقع أن يرتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي للأسهم الأميركية حوالي 8% إلى 5050 نقطة وأن تقفز أسواق الأسهم في الاقتصادات الناشئة 18%وتصعد عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وهي محرك رئيسي لتكاليف الاقتراض العالمية، إلى 2.25 بالمئة بحلول نهاية 2022.

وأضاف قائلا "في رأينا أن 2022 سيكون عام تعاف عالمي ونهاية الجائحة وعودة إلى الأوضاع الاقتصادية الطبيعية وأوضاع الأسواق التي كانت لدينا قبل تفشي كوفيد-19 ."

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