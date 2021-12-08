زاهي حواس: نبحث حاليا عن مقبرة الملكة نفرتيتي في الأقصر

ألقي عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس"، محاضرة عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة ، وذلك بالمتحف القومي للحضارة المصرية بحضور الدكتور "أحمد غنيم" المشرف علي المتحف القومي للحضارة المصرية والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف ولفيف من السفراء والشخصيات العامة.



وقال "حواس" إننا نبحث الآن عن مقبرة إيمحتب في سقارة وأن البعثة بدأت بالفعل العمل بالمنطقة، كما نبحث أيضا عن الملكة نفرتيتي في الأقصر.



وأوضح "حواس"، تفاصيل الاكتشافات الأثرية الجديدة في منطقة سقارة بجوار هرم الملك تتي، مشيرا إلى أن البعثة المصرية عثرت على بردية طولها 5 أمتار، و"بلطة" من البرونز خاصة بأحد جنود الجيش، فضلا عن بعض الألعاب، ومراكب وأقنعة خشبية، ولوحة وتوابيت الدولة الحديثة.

المدينة الذهبية

وتحدث عن المدينة الذهبية المفقودة بالاقصر، والتي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، وأستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

وأشار "حواس" أن تاريخ المدينة يعود إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون؛ أي منذ 3000 عام.



وأضاف حواس أن هذه المدينة هي أكبر مستوطنة إدارية وصناعية في عصر الإمبراطورية المصرية على الضفة الغربية للأقصر.

وقال الدكتور "أحمد غيم" المشرف علي المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، إن مُتحف الحضارة يسعد بوجود رمز من رموز الحضارة المصرية، وواحد من الخبراء العالميين في مجال الآثار في قلب متحف الحضارة في أول محاضرة عامة للدكتور زاهي حواس.

وأكد "غنيم" أن التعاون سوف يستمر وخاصة أن الدكتور "حواس" له علاقة خاصة بالمتحف، وهو من قام بتأليف كتالوج المومياوات المعروضه حاليا بالمتحف، ويعكف حاليا علي تأليف كتالوج المتحف كاملا.

وأضاف "غنيم" أن وجود الدكتور زاهي حواس شرف لهيئة وإدارة المتحف ونسعى لاستمرار التعاون مع الدكتور زاهي حواس.