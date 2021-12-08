متطلبات سوق العمل.. وزير الاتصالات: إقبال كبير من الشباب على جامعة مصر المعلوماتية

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات، إن المنتدى العالمي التعليم العالي شهد فعاليات في منتهى الأهمية وتم التطريق للحديث عن تغير متطلبات سوق العمل في ظل التقدم التكنولوجي.



وأضاف عمرو طلعت في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "،: "متطلبات سوق العمل اليوم تغيرت بشكل كبير، وهناك اكثر من 125 مليون وظيفة سوف تظهر في المستقبل".

وتابع عمرو طلعت :" دور التعليم والتدريب يكمن في إتاحة فرص تدريبية وتعليمية لاكتساب مهرات تؤهل الخريجين للعمل بعد التخرج ".

وأكمل عمرو طلعت :" هناك مجموعة دورات لـ مواد علمية قصيرة الأجل تمكن الشباب من التأهل لمتطلبات سوق العمل الجديد ".

ولفت عمرو طلعت :" إقبال كبير من الطاب على جامعة مصر المعلوماتية، وتفهم الشباب للتخصصات الجديدة فاق توقعتنا والشباب يدخل على الانترنت ويتطلع على كل ما هو جديد في سوق العمل ".

وتابع عمرو طلعت :" 4 كليات في جامعة مصر المعلوماتية، وهم كلية هندسة الحاسبات والتي تمنح درجة البكالوريوس بشهادة مزدوجة بالتعاون مع جامعة أمريكية، وكلية علوم الحاسبات ، وكلية تكنولوجيا الإدارة التي أصبح عليها طلب ضخم في سوق العمل، وكلية رابعة خاصة بالفنون الرقمية وتتعلق بكل ما يتعلق بصناعة الألعاب الرقمية والخدع السينمائية التي تصنع بواسطة البرمجيات ".

