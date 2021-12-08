رشا إسحق: الاحتفال العالمي بحقوق الإنسان يأتي تماشيا مع إعلان جمهورية مصر الجديدة 

قالت النائبة رشا اسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن العالم يحتفل يوم ١٠ ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٤٨ ، و الذي شاركت فيه مصر مع العهدين الدوليين لحقوق الإنسان.

ونوهت اسحق في بيان لها أن الاحتفال يسلط هذا العام الضوء علي مبدأ المساواة ، و المادة ١ من الاعلان و التي تنص علي :" يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. و هم قد وهبوا العقل و الوجدان و عليهم ان يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء " .



وأوضحت ان الدستور المصري كفل حماية كافة مبادئ حقوق الانسان وحرياته الاساسية و يجعل التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، و يؤكد ان النظام السياسي في مصر يقوم علي ترسيخ قيم المواطنة و العدالة و المساواة في الحقوق و والواجبات دون أي تمييز ، وأن التكافؤ في الفرص هو أساس بناء المجتمع .



وأكدت أمين سر حقوق الانسان ان القيادة السياسية تهتم في مصر اهتماما كبيرا بملف حقوق الانسان، فقد اطلق فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر ٢٠٢١ و التي تعد اول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان السياسية و المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، فهي تبني علي ما تم تحقيقه الفعلي في هذا الملف و تأخذ في اعتبارها ما يفرضه السياق الوطني من فرص و تحديات.



وأشارت إلى تحقيق مصر منذ عام ٢٠١٤ و في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي انجازات وطنية هامة في مجال حقوق الانسان علي المستويات التشريعية و التنفيذية و المؤسسية ؛ كان اخرها هو الغاء حالة الطواريء في جميع أنحاء البلاد و لاول مرة منذ عشرات السنين و ذلك بسبب وجود ارادة سياسية عازمة علي المضي قدما و بجدية في الارتقاء باوضاع حقوق الانسان في مصر.



ونوهت أن الاحتفال العالمي لحقوق الإنسان يأتي تماشيا مع الاعلان عن الجمهورية الجديدة و تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠ و تحقيق اهدافها التي تسعي الي تحقيق التنمية الشاملة من خلال بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة و التوزيع العادل لفوائد التنمية .



واختتمت:" هذه الرؤية التنموية تؤكد علي ان تحقيق التنمية المستدامة يتطلب احترام مبادئ حقوق الانسان و سيادة القانون و دمج اهداف و مبادئ حقوق الانسان في السياسات العامة للدولة".