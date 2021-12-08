معوض الخولي: نوفر برامج تأهيل للتعامل مع الثورة الصناعية الخامسة

قال الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، إن التعليم العالي يشهد طفرة ونقلة نوعية في كل الاتجاهات.

وأضاف “الخولي”، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة“، أن الجامعات الأهلية تستهدف إحداث نقلة في مصر عن طريق أنماط تعليم جديدة وبرامج تعليمية جديدة.

وتابع "جامعة المنصورة الجديدة بها برامج وتخصصات ترتبط بمتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل".

وأكد أنه "يتم الانتقال إلى عصر التكامل بين البشر والآلة وهذا الأمر يستلزم إحداث تحول في المفاهيم التعليمية والبرامج التعليمية".

ولفت إلى أن "الثورة الصناعية الخامسة تستلزم تواجد دور للإنسان وبالتالي يتم توفير برامج تأهيل للبشر للتعامل مع الثورة الصناعية الخامسة، وفي جامعة المنصورة لدينا برامج في هندسة الذكاء الاصطناعي وعلوم الذكاء الاصطناعي وبرامج في هندسة الحاسب وعلوم الحاسب".