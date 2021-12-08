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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الجامعة المصرية اليابانية: المنتدى العالمي يؤكد قيادة مصر لمنظومة التعليم العالي في المنطقة

رئيس الجامعة المصرية
رئيس الجامعة المصرية اليابانية

قال الدكتور  أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية، تعليقا على المنتدى العالمي للتعليم العالي، إن  المنتدى العالمي يعتبر بصمة للتعليم العالي والتأكيد على أن مصر تقود منظومة التعليم العالي في المنطقة والعالم الإسلامي.


وأضاف   أحمد الجوهري في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" منتدى التعليم العالي يقدم أشكال الجامعات المصرية المختلفة من جامعات حكومية وجامعات خاصة  وجامعات اهلية ".

 

وتابع أحمد الجوهري :"  الساحة في التعليم العالي في مصر مفتوحة وبناء على التنافس سيستمر الأقوى والطالب يختار ما يتناسب معه ".

 

وأكمل احمد الجوهري: "الجامعة المصرية اليابانية حكومية بحثية ملك للحكومة المصرية وتم إنشاؤها بناء على اتفاقية تعاون بين مصرو اليابان والجامعة لها 13 شريكا من الجامعات المختارة من الجانب الياباني ".

 

ولفت احمد الجوهري :"  الجامعة بدأت بـ الدراسات العليا وهدف الجامعة هو تخريج أفراد بـ شركاتهم لبدء العمل في سوق العمل، و يجب ان يكون الطالب قادر على تعليم نفسيه لان المناهج تتغير وتظهر علوم  جديدة في كافة التخصصات ".

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