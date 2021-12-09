انكماش اقتصاد اليابان بـ 3.6% على أساس سنوي

انكمش الاقتصاد الياباني في الربع الثالث 2021 بـ 3.6% على أساس سنوي و 0.9% على أساس فصلي، وذلك بسبب تراجع في استهلاك الفرد، والذي يشكل إحدى أساسيات معادلة حساب الناتج المحلي الإجمالي للدول.

وبحسب تقرير عبر موقع “سي ان بي سي عربية”، فأن هذا وتراجع استهلاك الفرد بـ 1.3%، معدلا من تراجع بـ 1.1%، وذلك بسبب انخفاض الإنفاق على السلع والخدمات المعمرة مع تطورات جائحة كورونا، ويذكر أن استهلاك الفرد يشكل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي في اليابان.

وأكدت وزارة الصحة اليابانية، في بيان لها الأربعاء، رصد رابع حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" السلالة الجديدة لفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت وزارة الصحة، إن نتائج اختبارات رجل في الخمسينيات من عمره - له تاريخ سفر إلى نيجيريا - ظهرت إيجابية لدى وصوله إلى مطار ناريتا بالقرب من طوكيو .. حسبما ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وأوضحت أنه تم تحديد الركاب الآخرين (البالغ عددهم 103 ركاب) على نفس الرحلة، وستتم مراقبة حالتهم الصحية، مضيفة أن الرجل تلقى جرعته الأولى والثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، من شركة فايزر في شهر أكتوبر الماضي.