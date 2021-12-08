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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ود وحب واحترام.. تعليق تامر أمين على مباراة مصر والجزائر بكأس العرب

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

هنأ الإعلامي تامر أمين، الشعب المصري ولاعبي منتخب مصر لكرة القدم، بالفوز على منتخب الجزائر، في بطولة كأس العرب، والصعود للدور الربع النهائي.


وقال تامر أمين، في برنامجه آخر النهار، المذاع عبر شاشة النهار، مساء اليوم الأربعاء،: "مليون مبروك مش بس علشان المكسب ولكن مباراة الأمس فيها فوائد هامة آخرها الصعود للدور الربع نهائي وتصدر المجموعة".


وأضاف الإعلامي تامر أمين، أنه: "العلاقة الممتازة بين لاعبي مصر و لاعبي الجزائر وظهرت في الملعب، وعلاقة جيدة ولم نر في الملعب أي تعمد خشونة، وعلاقة كلها ود وحب واحترام وهذه الجائزة الكبرى".   


وتابع الإعلامي تامر أمين، أنه :"بقى عندنا شخصية في الملعب بدون النظر عن أسم اللاعبين للمنتخب في المباراة، وهيبقى عندنا منتخب كبير يبني للمستقبل".
 

 

منتخب مصر منتخب الجزائر كأس العرب تصدر المجموعة لاعبي الجزائر

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