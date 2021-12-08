عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

الحجز على ممتلكات محمد الشناوي .. والجزائر تبرئه بعد مباراة أمس

قضت محكمة مدني شمال الجيزة، بالحجز على ممتلكات اللاعب محمد الشناوي حارس الأهلي ومنتخب مصر، نظير سداد مبلغ بقيمة مليون و650 ألف جنيه لصالح وليد عبد الهادي وكيل أعماله السابق.

بونجاح

أكد بغداد بونجاح مهاجم منتخب الجزائر الأول لكرة القدم أن محمد الشناوي حارس منتخب مصر لم يتعمد إصابته في لقاء الفريقين بكأس العرب فى ختام دور المجموعات فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال بونجاح في فيديو لقناة الاتحاد الجزائري لكرة القدم على اليوتيوب : "تلقيت ضربة قوية جدا لكني أعتقد أنني سأكون حاضرا ضد المغرب ، لدي فحوصات مع طبيب المنتخب لمعرفة تطورات حالتي الصحية".

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديوجراف التالي: 

 

اللاعب محمد الشناوي محمد الشناوي الشناوي بونجاح مهاجم منتخب الجزائر الجزائر

موضوعات متعلقة

حقيقة الحجز على ممتلكات محمد الشناوي

بونجاح: الشناوي لم يتعمد إصابتي.. وكنا قادرين على تسجيل أكثر من هدف أمام مصر.. فيديو

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 909 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 56 حالة وفاة

أب ضحية الاعتداء من نجله: ابني جاب أقفال وقفل البيت.. فيديو

التحالف العربي يبدأ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء

وليد سليمان: أمنيتي الاعتزال في النادي الأهلي

دايت البحر الأبيض.. نظام غذائي يساعد الحوامل على إنجاب طفل بحجم طبيعي

بين الألم والوجع| ياسمين عبد العزيز تتحدث عن فترة مرضها الصعبة والشائعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحجز على ممتلكات محمد الشناوي .. وكيله السابق يكشف التفاصيل

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

موعد انتهاء العاصفة الترابية.. الأرصاد تطمئن المواطنين على حالة الطقس |فيديو

حقيقة الحجز على ممتلكات محمد الشناوي

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء باتخاذ عدد من التدابير لمواجهة انتشار فيروس كورونا

«الصحة» : نصائح لتجنب المضاعفات خلال موجة الرياح المحملة بالأتربة

سيارة طائشة تحطم عددا من التكاتك وتصطدم بالوحدة الصحية في الفيوم

الحجز على ممتلكات محمد الشناوي بسبب 1.6 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد عز والهضبة عمرو دياب فى حفل زفاف إبنة أشرف عبد العزيز

محمد رمضان يصل بغداد استعدادا لإحياء حفل الجمعة المقبل | صور

اكتشاف مقبرة أثرية بعين شمس.. شاهد

عايز أبوس الست دي.. من هي فتاة أحلام سمير صبري التي قبلها أنور وجدي

فيديو

فيديو جراف.. تحذير شديد من خلطة حقنة البرد

فيديو جراف.. "مكنش بيضربني".. ماذا قالت ميمي جمال وبناتها عن حسن مصطفى؟

زوج في دعوى نشوز: اتفقت مع عشيقها على قتلي.. فيديو

من عاملة حمامات وجرسونة لممثلة مؤثرة.. أمينة خليل تروي قصة كفاحها| فيديو

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ