الحجز على ممتلكات محمد الشناوي .. والجزائر تبرئه بعد مباراة أمس

قضت محكمة مدني شمال الجيزة، بالحجز على ممتلكات اللاعب محمد الشناوي حارس الأهلي ومنتخب مصر، نظير سداد مبلغ بقيمة مليون و650 ألف جنيه لصالح وليد عبد الهادي وكيل أعماله السابق.

بونجاح

أكد بغداد بونجاح مهاجم منتخب الجزائر الأول لكرة القدم أن محمد الشناوي حارس منتخب مصر لم يتعمد إصابته في لقاء الفريقين بكأس العرب فى ختام دور المجموعات فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال بونجاح في فيديو لقناة الاتحاد الجزائري لكرة القدم على اليوتيوب : "تلقيت ضربة قوية جدا لكني أعتقد أنني سأكون حاضرا ضد المغرب ، لدي فحوصات مع طبيب المنتخب لمعرفة تطورات حالتي الصحية".

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