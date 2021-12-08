الأرصاد الأمريكية: موجة من 40 زلزالا في غضون 24 ساعة تهز شمال غرب البلاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن وقوع "موجة" من الزلازل قبالة ساحل ولاية أوريغون، التي تقع على الساحل الشمالي الغربي للولايات المتحدة، حيث بلغت قوة أعلاها 5.8 درجة على مقياس ريختر.



وقالت الوكالة، في تصريحات نقلتها صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية، إن الزلازل تعتبر شائعة في تلك المنطقة وتسبب نزوحا قليلا للمياه، مما يعني عدم وجود خطر حدوث تسونامي.



وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن سلسلة من الزلازل بدأت بعد ظهر أمس الثلاثاء على بعد حوالي 200 إلى 250 ميلا قبالة ساحل نيوبورت بولاية أوريغون.وقد وقع زلزالان بقوة 5.3 و 5.5 في حوالي الساعة 1:30 بعد الظهر (بتوقيت الولايات المتحدة). واثنان آخرين بعد الظهر يوم الثلاثاء، مع هزتين إضافيتين بقوة 5.0 و 5.8 درجة على مقياس ريختر ضربت بعد عدة ساعات. وقع زلزال آخر 5.8 قبل الساعة 5:30 مساءً بقليل.

واستمرت توابع متعددة أصغر حتى مساء أمس الثلاثاء.



ووفقًا لشبكة الزلازل شمال غرب المحيط الهادئ، وقعت سلسلة الزلازل في منطقة أوريغون والتي لها تاريخ طويل في كونها أكثر مناطق الزلازل نشاطًا بالقرب من أمريكا الشمالية.



وقالت المجموعة إن المنطقة شهدت 49 زلزالا فوق 4.5 درجة في السنوات الخمس الماضية وحدها.