تغييرات بالجملة على تشكيلة مانشستر يونايتد أمام يونج بويز بدوري الأبطال

أعلن رالف رانجنيك المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد التشكيل الرسمي لمواجهة يونج بويز مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التى يستضيفها ملعب الأولد ترافورد فى إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويتصدر مانشستر يونايتد حاليًا المجموعة السادسة برصيد 10 نقطة، بينما يتواجد يونج بويز في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

وحصل مانشستر يونايتد بالفعل على بطاقة التأهل إلى دور الـ16 كمتصدر للمجموعة، بينما يأمل يونج بويز في تحقيق الفوز في مباراة الليلة وخسارة أتالانتا أمام فياريال من أجل الانتقال إلى دور الـ32 في الدوري الأوروبي.



ولا يتواجد كريستيانو رونالدو في قائمة مانشستر يونايتد لمباراة اليوم، حيث غاب عن التشكيل الأساسي ودكة البدلاء.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام يونج بويز



حراسة المرمى: دين هندرسون.

خط الدفاع: إريك بايلي، لوك شاو، بيساكا، ماتيتش.

خط الوسط: دوني فان دي بيك، خوان ماتا، إيلانجا.

خط الهجوم: لينجارد، جرينوود، أماد ديالو.