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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة مدير تعليم سرس الليان و5 مسئولين للمحاكمة التأديبية لاضرارهم بالمال العام

النيابة الادارية
النيابة الادارية

احالت  النيابة الإدارية  مدير عام إدارة سرس الليان التعليمية و5 مسؤولين آخرين بإدارة الشهداء التعليمية بمحافظة المنوفية للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة. 
أكد تقرير الإتهام أن المحالون الستة في غضون العام الدراسي 2018 ـ 2019، خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يلتزموا بأحكام القانون، واللوائح والقرارات المنظمة له، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية

كشفت التحقيقات أن  مدرس مواد تجارية بمدرسة سيدي شبل الثانوية التجارية بالشهداء، خلال فترة عملها متابع بالمدارس الفنية بالتعليم الفني بإدارة الشهداء التعليمية خالفت القواعد المنظمة للأجازات بأن إنقطعت عن العمل لمدة 70 يوم دون إذن أو مسوغ قانوني، بالمخالفة للتعليمات، وتقاعست عن تنفيذ الإخلاء الصادر لها من إدارة الشهداء التعليمية، والتوقيع إنصراف بالمدرسة في ذلك اليوم

وتبين من أوراق القضية أن ، معلم خبير ومكلفة بأعمال شئون العاملين بالمدرسة و، مدير المدرسة قررا إحالة المخالفة الأولى للطبيب بخطابات تحويل موظف بتواريخ 16 فبراير 2018 و14 فبراير 2018 و3 مارس 2019، رغم كونها لم تقم بالتوقيع على إقرار قيام بالعمل بالمدرسة منذ إخلائها من الإدارة التعليمية في 10 ديسمبر 2018  

وأكدت النيابة الإدارية أن كاتب شئون عاملين بإدارة الشهداء التعليمية تقاعس عن متابعة الإخلاء الصادر للمحالة الأولى حتى يمكن معرفة مدى قيامها بالتوقيع على إقرار القيام بالعمل من عدمه


وجاء بمذكرة النيابة أن  مدير عام إدارة سرس الليان التعليمية خلال فترة عمله مديرًا لإدارة الشهداء أحال أمر إخلاء المخالفة الأولى إلى معاون الإدارة رغم أنه كان يتعين عليه إحالته لشئون العاملين، ولم يتابع إجراءات الإخلاء فور علمه بإمتناع "الأولى" عن إستلام إخلاء الطرف


وتقاعست رئيس قسم شئون العاملين بإدارة الشهداء التعليمية عن إحالة المخالفة الأولى  للجنة الطبية فور ورود خطاب مدرسة سيدي شبل الثانوية التجارية للإدارة نظرًا لأنها لم تقم بالعمل بالمدرسة

النيابة الإدارية محافظة المنوفية التعليم الفني مخالفات مالية الشهداء التعليمية

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