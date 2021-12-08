خلع الجزمة وضربني بها على دماغي.. أب يكشف تفاصيل الاعتداء عليه من إبنه..فيديو

قال الحاج سيد ، والذي قام ابن عاق بضربه وطرده في الشارع، وأشعل النار في ملابسه، إنني عند العودة من الحج، “ محدش من قرايبنا استقبلني وابني اعتدى عليا وخلع الجزمة وضربني على دماغي بيها”.

وأضاف سيد، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن ابني جاب هدومي انا وبنتي وولع فيها".

وتابع سيد، أن بسجد لربنا واعيط واقول يا رب انتقملي، وهو ضربني وبهدلنى وعملتله محضر واشتكيت وامه جالها جلطة من اللي حصل وماتت".

جاب سلاسل وقفل الباب"

وأشار الحاج سيد إلى أن "ابني بعد الإعتداء عليا جاب سلاسل وقفل الباب"



