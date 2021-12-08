أحمد كريمة: محمد صلاح أفاد العرب والمسلمين.. فيديو

قال الدكتور أحمد كريمة، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن الإجابة العفوية للاعب المخضرم محمد صلاح حول عدم تناوله الخمر لأنه لا يشتهيها كافية.

وتابع "كريمة" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، "هذا الرجل يسجد شكرًا لله أمام الجميع عندما يحرز هدفاً في الملاعب، هذا الرجل أفاد المسلمين والعرب ومصر ، وله كثير من المشروعات لابتغاء وجه الله".

وتابع أن بعض المتنطعين يحرفون الكلام ، ويقومون باقتطاعه، معقبًا: "ليس من المطلوب من اللاعب الدولي محمد صلاح أن يقوم بدور المفتي أو الفقيه لكي يتحدث عن مسألة الخمور".