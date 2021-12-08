بشرى سارة للمصريين.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والأردن بكأس العرب

أعلنت إحدى القنوات المفتوحة المصرية حصولها على حقوق بث مباراة منتخب مصر أمام الأردن في مواجهة دور ربع نهائي كأس العرب قطر 2021.

ويلعب منتخب مصر أمام الأردن، مساء السبت المقبل، في إطار مواجهات دور الـ8 من عمر منافسات البطولة العربية المقامة في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة "أون تايم سبورت" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حصرياً ولأول مرة على أون تايم سبورت، مباراة منتخب مصر والأردن في دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب"، كونوا على الموعد.

جدير بالذكر أن مباريات كأس العرب تنقل بشكل مباشر على قنوات بي إن سبورت Hd 1,2، بالإضافة إلى قنوات الكأس القطرية.