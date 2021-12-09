اقتصاد فرنسا| إنتاج الكهرباء من المفاعلات النووية ينخفض 3.7% في نوفمبر

تراجع إنتاج شركة كهرباء فرنسا من مفاعلاتها النووية في البلاد بـ 3.7% على أساس سنوي في نوفمبر إلى 30.3 تيروات ساعة.

وبحسب وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية” فقد قالت الشركة على موقعها الالكتروني إن توليد الكهرباء من المفاعلات النووية في فرنسا منذ بداية العام الحالي بلغ 329.2 تيروات ساعة، بزيادة 9.4 بالمئة عن الفترة من يناير إلى نهاية الثاني في العام الماضي.

وأضافت أن إنتاج الكهرباء من مفاعلاتها النووية في بريطانيا منذ بداية العام بلغ 37.6 تيروات ساعة، منخفضا 8.7 بالمئة عن الفترة نفسها في 2020 .

وقررت الحكومة الفرنسية في وقت سابق، بعد انعقاد مجلس الدفاع الصحي إغلاق الملاهي الليلية خلال الأسابيع الأربعة المقبلة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا وسلالاته المتحورة قبيل احتفالات نهاية العام.



وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أن الحكومة ستأمر بإغلاق الملاهي الليلية خلال الأسابيع الأربعة المقبلة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا وسلالاته المتحورة قبيل احتفالات نهاية العام.

كما دعا المواطنين، خلال مؤتمر صحفي بعد انعقاد مجلس الدفاع الصحي، إلى الحد من التجمعات الشخصية والمهنية قبيل نهاية العام، لكنه قال إنه لا حاجة الآن لفرض إغلاق أو حظر تجول مرة أخرى.

من جهته، أشار وزير الصحة أوليفييه فيران إلى أن فرنسا سجلت حتى الآن 25 إصابة بالسلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا انتقلت العدوى في أربع منها محليا والبقية من أشخاص عادوا من جنوب أفريقيا.

وتابع أن الحكومة تستهدف تطعيم الأطفال من خمسة إلى 11 عاما بلقاحات كورونا اعتبارا من 20 ديسمبر، وذلك بعد موافقة السلطات الصحية.