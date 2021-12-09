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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالى قرية المعصرة بأسيوط يستغيثون لإعادة رصف الطريق المتهالك

صدى البلد

استغاث المواطن سامر الغريب فى رسالة لخدمة شكاوى " بين الناس" الذى يقدمها موقع صدى البلد ، بسبب عدم استكمال الرصف و وجود حفر فى قرية المعصرة التابعه الى مركز الفتح فى محافظة أسيوط ، بعد الأنتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحى .

 

وقال سامر فى شكواه “ نعانى نحن أهالى قرية المعصرة التابعه الى مركز الفتح فى محافظة أسيوط ، من عدم رصف وسفلتة القرية بعد الأنتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحى ، مما يتسبب في تلف السيارات وصعوبة التنقل الداخلى، لافتا إلى أن السيارات  تتعرض للهلاك  بصفة يومية، خاصة أن الطريق غير ممهد.  نطالب بـ اعادة رصف الطريق بسبب وجود حفرة به ”.

 

وطالب الأهالى من المسؤولين بإعادة رصف طريق القرية خاصة وأنه يعد طريق رئيسي وبه عدد من المحتال التجارية ويتردد عليه عدد غير قليل من أصحاب السيارات مما يحدث زحاما في الطريق بسبب ضيق بحر االطريق بسبب الأتربة المتراكمة علي جانبية والتي تقلل عرض الطريق للنصف .


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة أسيوط الصرف الصحى رصف الطريق قرية المعصرة مركز الفتح خدمة الصرف الصحي عدم رصف

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