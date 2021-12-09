أهالى قرية المعصرة بأسيوط يستغيثون لإعادة رصف الطريق المتهالك

استغاث المواطن سامر الغريب فى رسالة لخدمة شكاوى " بين الناس" الذى يقدمها موقع صدى البلد ، بسبب عدم استكمال الرصف و وجود حفر فى قرية المعصرة التابعه الى مركز الفتح فى محافظة أسيوط ، بعد الأنتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحى .

وقال سامر فى شكواه “ نعانى نحن أهالى قرية المعصرة التابعه الى مركز الفتح فى محافظة أسيوط ، من عدم رصف وسفلتة القرية بعد الأنتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحى ، مما يتسبب في تلف السيارات وصعوبة التنقل الداخلى، لافتا إلى أن السيارات تتعرض للهلاك بصفة يومية، خاصة أن الطريق غير ممهد. نطالب بـ اعادة رصف الطريق بسبب وجود حفرة به ”.

وطالب الأهالى من المسؤولين بإعادة رصف طريق القرية خاصة وأنه يعد طريق رئيسي وبه عدد من المحتال التجارية ويتردد عليه عدد غير قليل من أصحاب السيارات مما يحدث زحاما في الطريق بسبب ضيق بحر االطريق بسبب الأتربة المتراكمة علي جانبية والتي تقلل عرض الطريق للنصف .



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