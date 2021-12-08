داوود حسين : ارتباط كبير بأبنائي منذ الصغر .. فيديو

قال الفنان داوود حسين، لدي ولدان، مؤكدا أن منهما من يعمل بالطيران المدني والآخر يعمل في مجال الجرافيك، ومنهم من كان معي في التمثيل في الصغر.



وأضاف داوود حسين، خلال لقاء له لبرنامج "سهرانين"، عبر فضائية "أون"، أنه كان هناك حالة من الإرتباط الكبير بيني وبين أبنائي في الصغر، مشيرا إلى أنه في الطفولة كان أقوم بتقليد أبويه.

وتابع داوود حسين، أن والدي ووالدتي، كانوا يعطون لي أموال من أجل تشجيعي، مؤكدا أنهم كانوا يفرحون عندما كنت أقلدهم.

أصعب لحظه مع أبني

وأشار الفنان دواوود حسين إلى أن أصعب لحظه مع أبني، عندما ودعته لحظة سفره لجامعة في انجلترا وفوجئت بأحد المواطنين يرغب في إلتقاط صورة معي وانا كنت متأثر بسفر ابني.