مصادر تمويل وكالة الفضاء المصرية وفقا للقانون.. تعرف عليها

يعد قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال، حيث إنه خطوة مهمة للدولة نحو الفضاء باعتباره يمثل أمن ومستقبل الأجيال المقبلة، ومحركا أصيلا للنمو الاقتصادى وجزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي، ويسهم فى توفير فرص عمل وتقدم الدولة ورفعة مكانتها السياسية.

أهداف الوكالة

ونص القانون على ان هذه الوكالة تهدف إلى نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم إستراتيجية الدولة بمجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.

موارد تمويل الوكالة

وأوضح القانون موارد ومصادر تمويل وكالة الفضاء المصرية، والتي جاءت كالتالي:

- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.

- القروض والمنح التي تعقد لصالح الوكالة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.

- الهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الوكالة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

- مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها الوكالة.

- عائد استثمار أموال الوكالة.

- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى للوكالة وتتفق مع طبيعة نشاطها.