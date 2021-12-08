رسميًا | تأجيل مباراة فياريال وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا

أعلن نادي فياريال الإسباني منذ قليل تأجيل مباراته المقرر لها اليوم الاربعاء أمام أتالانتا الإيطالي، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان من المفترض أن يستضيف ملعب بيرجامو، في إيطاليا، مباراة الفريقين في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات البطولة.



وشهدت الساعات الماضية سوء أحوال جوية وتساقط الثلوج بغزارة، مما أدى إلى تأجيل المباراة عدة دقائق حيث كان من المفترض أن تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ، إلا انه تم تأجيلها 20 دقيقة.

ولكن يبدو أنه ليس من الممكن إقامة المباراة حيث أعلن فياريال عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر منذ قليل إنه قد تقرر تأجيل اللقاء ليوم غد الخميس، في توقيت سيُحدد لاحقًا.

ويحتل فياريال المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد أتالانتا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.